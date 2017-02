Técnicos escondem escalação para duelo da Primeira Liga

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após vencerem seus jogos de estreia na Primeira Liga, Inter e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (8), às 19h30, no Beira-Rio, em partida válida pela segunda rodada da competição.

Os dois treinadores fazem mistério em relação às escalações. No time gaúcho, o lateral-direito Ceará sofreu uma lesão no pé esquerdo e é desfalque certo. Em fase final de recuperação de um problema no tornozelo, o meia Valdívia pode realizar sua primeira partida no ano.

O lateral-esquerdo Carlinhos teve sua situação regularizada e já está à disposição do técnico Antônio Carlos. O time deve ir a campo com Danilo Fernandes; Junio, Klaus, Paulão e Carlinhos; Alemão, Anselmo, Charles e Valdívia; Brenner e Nico López.

No Fluminense, Abel Braga também não confirmou os jogadores que serão utilizados. Titulares como Douglas, Lucas, Gustavo Scarpa, Renato Chaves, Henrique Dourado e Sornoza devem ser poupados. O treinador ficou especialmente preocupado com o desgaste do elenco após o jogo contra a Portuguesa, em Xerém, no último domingo. O gramado estava pesado e encharcado devido a fortes chuvas. A escalação deverá ter Júlio César; Renato, Nogueira, Henrique e Léo; Luiz Fernando, Orejuela e Marquinho; Wellington, Lucas Fernandes e Marcos Junior.