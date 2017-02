Inter oficializa contratação de atacante Carlos, do Atlético-MG

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional oficializou a contratação do atacante Carlos. No fim da tarde desta terça-feira (7), através de seu site oficial, o Colorado confirmou o acordo por um ano de empréstimo.

Carlos está em Porto Alegre desde o fim da semana. Acompanhou o Internacional no sábado (4), diante do Novo Hamburgo, no Beira-Rio. O anúncio ocorreria na segunda-feira (6), mas acabou atrasado por questões burocráticas.

Com 21 anos, cria da base do Atlético-MG, Carlos marcou mais de 100 gols nos times inferiores. Porém, no principal encontrou algumas dificuldades a partir da mudança de posicionamento. Atuava centralizado nos times inferiores, foi deslocado no principal. E caiu de rendimento.

Sem espaço pela concorrência com Pratto, Fred e Rafael Moura, o jogador procurou um destino para atuar regularmente. Chegou a estar acertado com o Vitória, mas o Inter entrou em contato e a partir deste momento ele desistiu de jogar em Salvador para atuar em Porto Alegre.

Depois do período de empréstimo, Carlos pode permanecer no Inter caso seja comprado. O valor do vínculo está estipulado no contrato. A apresentação dele ocorrerá após o treinamento da manhã de quinta-feira, no CT Parque Gigante.

Carlos é o sétimo reforço do Inter para 2017. Ele se une a Roberson, Neris, Alemão, Carlinhos, Uendel e Klaus como caras novas do elenco.