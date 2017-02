Grêmio renova com lateral Marcelo Oliveira até 2019

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio renovou o contrato de Marcelo Oliveira. Titular na lateral esquerda do time tricolor, o jogador terá vínculo até dezembro de 2019, dois anos a mais do que a ligação anterior.

Com 29 anos, Marcelo soma 113 jogos com a camisa do Grêmio. Marcou cinco gols e seis assistências. Desde a chegada, no início de 2015, se mantém titular do time e já atuou em diversas posições.

"É gratificante para mim poder acertar este novo contrato com o Grêmio. Desde que cheguei, nunca escondi de ninguém a minha alegria em realizar o sonho de defender essas cores. Agora, pensar que serão cinco anos aqui, é algo que só me motiva a seguir trabalhando forte no dia a dia para defender com todas as minhas forças essa camisa. Agradeço ao clube pela confiança em meu trabalho e aos torcedores por todo apoio", disse via assessoria de imprensa.

Campeão da Copa do Brasil do ano passado, o jogador assinou o novo vínculo nesta terça-feira, aproveitando que apenas os reservas jogarão na quarta diante do Flamengo, ele ficou em Porto Alegre.

Neste ano, independente da concorrência com Bruno Cortez, ele continua absoluto em suas funções na equipe e tem total confiança do técnico Renato Gaúcho.