Filho de Casagrande será rival do Corinthians na Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Symon, filho de Casagrande, foi relacionado pela Caldense para a partida contra o Corinthians. O duelo desta quarta-feira (8) à noite, em Poços de Caldas, é válido pela primeira fase da Copa do Brasil.

Aos 24 anos, o goleiro é reserva na equipe mineira. Ele chegou à Caldense em novembro passado e disputa vaga com o titular Neguet, Camilo e Gustavo - esse último ficou fora da lista do técnico Thiago Oliveira.

Em entrevista ao UOL Esporte publicada nesta terça-feira, Casagrande falou sobre o filhos -o atacante Ugo chegou a treinar na Caldense no começo de 2015. Além disso, o ex-jogador relembrou sua passagem pela equipe mineira em 1981, quando tinha 17 anos.

"O Symon, que é goleiro, está lá hoje em dia. Já o Ugo (centroavante), assinou contrato para atuar por lá mas rompeu o ligamento do joelho no mesmo dia (janeiro de 2015)", disse o comentarista da Rede Globo.

A Caldense precisa vencer a partida para avançar à segunda fase da Copa do Brasil. O empate no jogo único é do Corinthians. O vencedor enfrentará o Brusque-SC ou Remo-PA.