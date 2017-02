Renato sente lesão, é vetado para domingo e vira dúvida para clássico

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos destaques do Santos na estreia do Campeonato Paulista, o experiente meio-campista Renato vai desfalcar o time no jogo da segunda rodada, contra o Red Bull, domingo (12), às 11h (de Brasília), no estádio do Pacaembu.

Renato sentiu uma fisgada na panturrilha direita durante o treino da última segunda-feira (6) e, nesta terça (7), teve um estiramento constatado pelo departamento médico, que já vetou o jogador para o próximo compromisso do Santos.

Jogador de 37 anos, Renato ainda é dúvida para o clássico da terceira rodada, contra o São Paulo, na Vila Belmiro, dia 15. De acordo com o clube, ele será reavaliado no início da semana que vem para saber se tem condições de entrar em campo.

Sem Renato, o técnico Dorival Júnior deve optar por Léo Cittadini para formar o meio-campo santista junto com Thiago Maia e Lucas Lima.

Em contrapartida, o treinador santista terá para o jogo do próximo domingo quase todos reforços à disposição. Já regularizados, Leandro Donizete, Cleber, Kayke e Bruno Henrique, além de Matheus Ribeiro, que já foi para o banco na última sexta (3), podem estrear pelo Santos.