Com Bruno Paulo, Corinthians divulga relacionados para estreia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians divulgou na tarde desta terça-feira (7) a lista de relacionados para a estreia do time na Copa do Brasil, contra a Caldense, nesta quarta-feira (8). A maior novidade foi a inclusão do atacante Bruno Paulo.

O jogador, que é alvo do Audax, ficou fora da relação de atletas que o Corinthians usará no Campeonato Paulista. Agora, Bruno Paulo substitui o turco Kazim, que se recupera de lesão.

Cristian, por sua vez, voltou a ser excluído da lista. O volante também não estava no grupo corintiano que disputa o Estadual. Mais 15 jogadores do elenco alvinegro ficaram fora da primeira partida da Copa do Brasil.

São eles: os goleiros Walter e Matheus Vidotto, os volantes Mantuan e Warian, os meias Danilo, Pedrinho e Rodrigo Figueiredo, e os atacantes Luidy, Mendoza e Carlinhos.

Completam a lista os quatro atletas que servem a seleção brasileira sub-20: o zagueiro Léo Santos, o lateral Guilherme Arana, o volante Maycon e atacante Léo Jabá. Por fim, Jadson, que se recupera fisicamente depois de um período sem jogos, também não atuará na estreia.

O Corinthians enfrentará a Caldense em Poços de Caldas. A decisão se dará em jogo único. O time paulista tem a vantagem do empate no confronto.

Confira a lista dos 23 relacionados:

Goleiros: Cássio, Caique e Diego

Laterais: Fagner, Moisés e Léo Príncipe

Zagueiros: Balbuena, Pablo, Vilson e Pedro Henrique

Volantes: Gabriel, Paulo Roberto, Camacho, Fellipe Bastos e Marciel

Meias: Giovanni Augusto, Marlone, Rodriguinho, Marquinhos Gabriel e Guilherme

Atacantes: Jô, Bruno Paulo e Romero