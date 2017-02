Renê é apresentado e diz que chegou para ser hepta

VINICIUS CASTRO

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O lateral esquerdo Renê foi apresentado nesta terça-feira (7) pelo Flamengo. Ele chegou para compor o setor após a venda de Jorge ao Mônaco e não se esquivou ao ser perguntado sobre a rivalidade com o ex-clube Sport -tudo por conta da interminável polêmica sobre o título brasileiro de 1987.

"Vim para ser hepta, né? Vou fazer o meu trabalho e não tenho nada a responder sobre isso", afirmou.

O Flamengo adquiriu 50% dos direitos econômicos do lateral junto ao Sport. O contrato foi assinado por quatro temporadas. Sobre a escolha pelo Rubro-negro carioca, Renê brincou e citou até o aplicativo de mensagens WhatsApp.

"Entendi que o projeto do Flamengo era o melhor. O clube tem tudo para chegar às finais de todos os campeonatos. Isso me incentivou. Quem não quer jogar no Flamengo? A minha mãe vai me ver sempre agora. No Piauí -o lateral é natural de Picos, mesma cidade do volante Rômulo- costuma passar todos os jogos do Flamengo. É um sonho, o meu WhatsApp não para desde que a contratação foi oficializada. Muitos amigos pediram. Espero dar alegrias ao torcedor", comentou.

Renê foi apresentado com a camisa 6, que era utilizada por Jorge. Sobre a disputa com o peruano Trauco, atualmente titular, o reforço exaltou o elenco rubro-negro.

"Será uma disputa sadia. Todo grande clube possui jogadores para disputar a posição e aqui não será diferente. O mais importante é mostrar o motivo de estar no Flamengo. Se o treinador optar pelo Trauco, vou respeitar e esperar a minha chance", encerrou.

Renê foi o último reforço do Flamengo para a primeira parte da temporada. Chegaram ainda o meia Conca, o volante Romulo, o lateral esquerdo Miguel Trauco e o atacante Orlando Berrío.