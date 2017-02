ATUALIZADA - Wellington Nem ficará até 15 dias sem jogar

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Rogério Ceni não poderá contar com Wellington nas próximas partidas do São Paulo. Nesta segunda-feira (6), o jogador foi submetido a um exame de ressonância magnética que apontou um estiramento no músculo adutor da coxa esquerda.

A previsão é de que o jogador seja liberado para voltar a jogar entre 10 a 15 dias. O atacante sentiu a lesão durante o primeiro o primeiro tempo da partida contra o Audax, no domingo, na Arena Barueri, quando foi substituído por Cícero.

Desta maneira, ele está fora da estreia da equipe na Copa do Brasil, na quinta-feira, contra o Moto Club, e da segunda rodada do Estadual, contra a Ponte Preta, no domingo.

Titular do São Paulo, ele deve dar espaço para Cícero ou Neilton. Nos próximos dias, Wellington Nem vai ficar sob os cuidados do departamento médico e trabalhar em dois períodos no Reffis. Essa é a primeira temporada do jogador com a camisa do São Paulo.