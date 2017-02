Ponte relaciona Pottker para jogo da Copa do Brasil e frustra Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante William Pottker foi relacionado pela Ponte Preta para a partida contra o Campinense válida pela Copa do Brasil. Com isso, o time de Campinas frustra os planos do Corinthians contar com o jogador na competição nacional.

A inclusão do jogador na lista de relacionados pode impedir que ele defenda o Corinthians nas fases mais agudas do torneio, pois o regulamento só permite que um atleta atue por um clube. Para isso, basta o atleta entrar em campo.

No último sábado (4), o diretor de futebol do Corinthians, Flávio Adauto se esquivou da pergunta sobre a participação do jogador da Ponte na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil.

"O Pottker não está fechado totalmente e assinado, mas está apalavrado. Vamos nos reunir segunda ou terça para isso. Por enquanto o que existe é que ele será apresentado na primeira semana de maio. É o apalavrado", disse o dirigente.

Se Pottker também for relacionado pela Ponte para a Copa Sul-Americana, o Corinthians só poderá contar com o atacante no campeonato Brasileiro. O acordo entre os clubes prevê que o atleta se apresente depois do Campeonato Paulista.

Neste sábado, Pottker ajudou a Ponte a vencer a Ferroviária no Moisés Lucarelli. O time de Araraquara saiu na frente, mas levou a virada com um gol de Lucca, emprestado pelo Corinthians.