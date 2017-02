Rómulo Otero ganha chances com lesões e deve seguir como titular do Atlético-MG

THIAGO FERNANDES

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Rómulo Otero pode se tornar um nome importante para Roger Machado no início de trabalho no Atlético-MG. Autor de um golaço contra o Tombense, neste sábado (4), o venezuelano foi titular nos dois primeiros jogos da temporada e, embora tenha ficado entre os suplentes no fim de semana, deve ter novas oportunidades.

As lesões de Robinho, na costela, e Luan, no joelho direito, fazem com que o jogador seja uma das principais opções da comissão técnica para o setor ofensivo. Ele venceu, a princípio, as disputas com Maicosuel, Clayton e Hyuri.

Apesar de gozar de prestígio com o treinador gaúcho, o meia-atacante reconhece a qualidade do elenco alvinegro. "O Atlético tem um time muito bom. Todo mundo está preparado para jogar, fazer grandes jogos. Comecei no banco, entrei, fiz o gol e pude ajudar o time. Estou muito contente pela vitória", comentou Rómulo Otero.

A ausência do venezuelano e a opção por outros nomes foram justificadas por Roger Machado ao término do confronto.

"Continuo pensando igual. Dar o ritmo para os caras jogarem, se entrosarem na forma de jogar, mas sabendo controlar bem o volume e a utilização de todos. A gente não pode posicionar as competições por mais ou menos importantes. Todos são importantes, mas nos permitem dosar em algumas coisas. Mas o primeiro pensamento é dar ritmo para todo mundo", avaliou o treinador.