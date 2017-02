Após estreia, Palmeiras, enfim, espera contar com Guerra, Mina e Moisés

JOSÉ EDGAR DE MATOS

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de estrear pelo Campeonato Paulista no último domingo (5), diante do Botafogo-SP, o Palmeiras inicia a semana com três reforços importantes à disposição. Pelo menos esta é a expectativa do técnico Eduardo Baptista, que espera contar com Yerry Mina, Alejandro Guerra e Moisés a partir desta segunda-feira (6).

"O Mina tem o planejamento de se integrar 100% ao time; hoje ele está 50%. O Moisés está um pouco atrás do Mina, mas vejo pelo mesmo caminho. Se não estiverem aptos para o jogo contra o Ituano, será próximo disso", declarou Eduardo Baptista.

O planejamento para com o zagueiro avançou justamente nesta segunda-feira. Mina participou do jogo-treino contra o Santo André -vitória por 1 a 0, na Academia de Futebol. Guerra também jogou e mostrou boa movimentação. Michel Bastos marcou o único gol da atividade ainda no primeiro tempo.

Os titulares da vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-SP, no último domingo, permaneceram apenas na academia. O trio Thiago Santos, Michel Bastos e Alecsandro, que entrou no segundo tempo da partida, atuaram por 45 minutos nesta manhã. Lucas Barrios, por outro lado, ficou apenas na academia.

O Palmeiras começou o confronto diante do clube do ABC com Jailson; Fabiano, Mina, Thiago Martins e Egídio; Thiago Santos; Rafael Marques, Michel Bastos, Guerra e Keno; Erik.

Já na segunda etapa do teste, Eduardo Baptista levou a campo Vinicius Silvestre; Fabiano, Antônio Carlos, Thiago Martins e Egídio; Rodrigo; Vitinho, Hyoran, Guerra e Keno; Alecsandro.

Ainda fora das atividades com o grupo, Moisés participou de um trabalho de preparação física em um campo anexo. A tendência é de que o meio-campista também volte a trabalhar com os outros jogadores durante a semana.

Yerry Mina e Moisés permaneceram as últimas semanas com parte do treinamento dedicado à parte física. Em contrapartida, Alejandro Guerra depende da burocracia para poder estrear no Campeonato Paulista.

"Não tem como precisar o Guerra, porque é questão de documentação. Se não for para semana que vem, para a outra acredito que já tenha possibilidade. Ele está treinando bem, se sentindo bem, então talvez esse tempo de adaptação seja importante", analisou.

Alejandro Guerra, por outro lado, crê na liberação para jogar já nesta semana. O jogo entre Palmeiras e Ituano está marcado para o dia 12, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Novelli Jr, em Itu.

"Na Venezuela, os documentos demoram um pouco mais, mas meu empresário trabalhou forte para que eles chegassem; e já chegaram. Agora posso trabalhar tranquilo para ficar pronto o mais rápido possível", destacou o camisa 18, ansioso diante da iminente estreia pelo Palmeiras.