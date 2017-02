Torcedor do Flu está em estado grave após ser agredido com barra de ferro

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Pedro Lucas Scudieri, 23, está internado em estado grave, mas estável no Hospital Amparo, em Rio Comprido, zona norte do Rio. O torcedor do Fluminense voltava do jogo do clube, no domingo (5), quando foi agredido com uma barra de ferro. Foram alguns golpes na cabeça que geraram um traumatismo craniano.

Estudante de economia, Pedro deixava o ônibus da Bravo 52, organizada do Fluminense tradicionalmente conhecida por ser pacífica. Ele carregava uma faixa da torcida na mochila, que foi roubada após a agressão. Nenhum outro item foi levado pelos criminosos, ainda não identificados.

A agressão ocorreu nas imediações do Maracanã, que curiosamente não recebeu o jogo do Fluminense, que bateu a Portuguesa por 3 a 0, em Los Larios, em Xerém. Na volta para casa o jovem acabou surpreendido e agredido covardemente.

Nesta segunda-feira (6), a Bravo 52 recorreu às redes sociais para pedir doação de sangue para ajudar um de seus integrantes. Foi organizado um evento coletivo para a ação. Será na quinta-feira de manhã, na Ordem Terceira, na rua do Riachuelo, no Centro do Rio.