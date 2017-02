Excluídos do Paulista testam comando de Carille no Corinthians

DASSLER MARQUES

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A relação de inscritos do Corinthians para o Campeonato Paulista é o primeiro teste de comando importante para Fábio Carille. Ao todo, são 11 jogadores que ficam de fora da competição que domina grande parte do calendário deste semestre. Alguns já deram sinal de insatisfação e mobilizam a comissão técnica e diretoria no momento.

O principal caso é do volante Cristian, que fez reclamações internas pela maneira como sua situação foi conduzida. O jogador participou da pré-temporada e esperava mais oportunidades para seguir na equipe em 2017, mas foi preterido na semana da estreia oficial. Com quem conversou, Cristian disse que poderia ter sido avisado que estava fora dos planos com antecedência.

A opção da comissão técnica em relação a ele já havia sido indicada no mercado, com a contratação de três volantes, o retorno de Maycon e a promoção a Mantuan, todos da mesma posição. Em outras ocasiões, Cristian já manifestou que não gostaria de ser emprestado, o que também é difícil pelo salário de R$ 420 mil, o maior do elenco.

MENDOZA

Outra situação que inspira cuidado é do colombiano Mendoza. Emprestado pelo clube nos últimos 18 meses para duas equipes diferentes, ele rejeitou uma oferta oficial do Bahia, além de alternativas do exterior que também foram apresentadas. O comportamento do atacante desagrada a direção e comissão técnica, que já esperavam ter solucionado a situação dele há bastante tempo.

A não inscrição no Paulistão também desagradou o estafe do jovem Rodrigo Figueiredo, de 20 anos. Ele não tem mais idade para atuar nas divisões de base, mas a opção por um empréstimo foi descartada há algumas semanas pela direção do Corinthians. A sequência de desenvolvimento do jogador foi comprometida em função dessa exclusão, segundo avaliaram os representantes de Rodrigo.

Nas conversas com jogadores jovens e seus estafes, o Corinthians manifestou que tivessem paciência e que empréstimos não estavam nos planos. O pedido feito foi que aguardassem saídas de atletas mais experientes a médio prazo e a promessa é de que oportunidades seriam dadas em outras competições, como a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana.

BRUNO PAULO

Sem conseguir estrear de maneira oficial no Corinthians, Bruno tem a possibilidade de sair para o Audax, que manifestou interesse por um empréstimo. A opção também agrada a direção corintiana, mas o jogador se mostrou reticente. Publicamente, na última quinta-feira, anterior ao fechamento dos inscritos, ele disse que não quer sair.

28 JOGADORES

Essa semana, por sinal, já oferece essa possibilidade à comissão técnica. O Corinthians enfrenta a Caldense na quarta-feira, pela Copa do Brasil. Entretanto, Fábio Carille disse que pretende manter o mesmo time que venceu o São Bento por 1 a 0 no sábado. Ele ainda afirmou que os "cortes" do Paulista foram comunicados diretamente aos atletas em conversa franca.

Desde que foi efetivado, vale lembrar, Carille deixou claro que gostaria de trabalhar com apenas 28 jogadores no elenco. Hoje, são 39 nomes à disposição.

A LISTA

Matheus Vidotto (goleiro), Warian (volante), Mantuan (volante), Cristian (volante), Rodrigo Figueiredo (meia), Pedrinho (meia), Danilo (meia, lesionado), Mendoza (atacante), Bruno Paulo (atacante), Luidy (atacante) e Carlinhos (atacante).

O goleiro Walter e o meia Jadson, ainda deverão ser inscritos no Paulista