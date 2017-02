Flamengo tenta agilizar documentação para estrear Berrío contra o Grêmio

BRUNO BRAZ

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O setor jurídico do Flamengo tenta acelerar o processo de regularização do colombiano Berrío para colocá-lo a disposição do técnico Zé Ricardo na partida desta quarta-feira (8), contra o Grêmio, às 19h30, em Brasília (DF), pela Primeira Liga.

A diretoria rubro-negra acredita que já nesta segunda-feira (6) conseguirá resolver toda a parte burocrática da documentação do atacante, e seu aproveitamento em campo dependerá da questão física.

"O Berrío já está mostrando um pouco mais de desenvoltura, não está 100% fisicamente. Tem etapa a cumprir. Mas, se estiver com a parte burocrática resolvida, e estiver bem nesses próximos dois treinos (segunda e terça), a gente pensa, sim, em levar para a partida contra o Grêmio", declarou o técnico Zé Ricardo.

Berrío não vem de uma sequência de jogos. Ele atuou por 45 minutos no amistoso entre Brasil e Colômbia em favor da Chapecoense. Anteriormente, disputou o Mundial Interclubes pelo Atlético Nacional (COL), sua última equipe.

Além do atacante, outro reforço que ainda não estreou é o argentino Conca. O meia ainda se recupera de uma grave lesão no joelho esquerdo e sua previsão de retorno aos gramados é em abril.