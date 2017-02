Camarões ganha com gol no fim e é campeão pela 5ª vez da Copa Africana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Camarões conquistou o título da Copa Africana de Nações neste domingo (5) ao derrotar o Egito por 2 a 1 em Libreville, no Gabão.

O gol do título foi marcado por Aboubakar aos 43 minutos do segundo tempo.

Foi a quinta conquista do país na competição. A última havia sido em 2002. A seleção passa a ser a segunda maior vencedora isolada do torneio (estava empatada com Gana), atrás apenas do Egito.

"Houve jogadores que não quiseram representar a seleção. Acho que agora eles se arrependeram disso", disse o técnico Hugo Broos.

Oito atletas que seriam chamados por Camarões avisaram que preferiam não jogar a Copa Africana.