Único atacante a marcar no Cruzeiro, Ábila tenta recuperar vaga de Sóbis

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois gols em sua primeira oportunidade como titular do Cruzeiro em 2017. Ramón Ábila deu mostras que pode assumir a condição de forma definitiva, já que foi o único atacante do elenco a balançar as redes em jogos oficiais.

O argentino estufou as redes do Tricordiano duas vezes neste domingo (5), em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. Por outro lado, Rafael Sóbis – escolhido de Mano Menezes para a função de centroavante – ainda não deixou a sua marca.

"Eu trabalho todo dia para ser titular. O Cruzeiro tem um plantel muito forte de jogadores. Então, quando se tem uma oportunidade, precisa mostrar que está preparado para jogar", comentou o jogador.

O atacante não balançava as redes adversárias desde 19 de outubro do ano passado. O período compreendeu nove jogos – sete em 2016 e dois na atual temporada. Ele explica qual foi o pedido do treinador para o jogo que encerrou o seu jejum de gols:

"Mano pediu para que eu ficasse no centro da área. Eu fiquei bravo porque tinha perdido um gol, mas felizmente consegui marcar duas vezes. O importante é ajudar o Cruzeiro a sair com a vitória", concluiu.