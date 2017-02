SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Se algum torcedor se limitar a olhar os números de Audax x São Paulo, pode pensar que o Tricolor venceu a partida até com certa tranquilidade neste domingo. Para Rogério Ceni, porém, a derrota por 4 a 2 em sua estreia como técnico no Paulistão só prova que a matemática tem pouco a dizer no futebol.

"Se você pegar as finalizações, são 27 contra 12. Tivemos 55% de posse de bola contra um time como o Audax, que tem como o seu foco a posse de bola. Só que isso é matemática, e o futebol é o que acontece dentro de campo. Já ganhamos do Liverpool com 18 escanteios contra nenhum. Futebol não é matemática ou ciência exata. Usamos a matemática para montar o time dentro de campo, mas não há ciência exata no número de oportunidades", disse o treinador novato na entrevista coletiva após sua primeira derrota.

Na ocasião lembrada por Rogério, um único gol oportunista de Mineiro sagrou o São Paulo campeão mundial em dezembro de 2005 diante de um Liverpool que finalizou 21 vezes e teve 17 escanteios. O São Paulo sofreu os dois primeiros gols antes que o placar da Arena Barueri marcasse 10 minutos no primeiro tempo. Os atletas admitiram que Ceni os alertou sobre um possível desligamento no início da partida.

"Eles tinham feito dois ataques e fizeram 2 a 0. Nós fomos tendo chances lado a lado, e não é muito bom você ter uma chance para fazer, uma chance para sofrer, uma para fazer, uma para sofrer... Você tem que ter um pouco de equilíbrio e não deixar o seu adversário chegar tanto. Aí teve a parada técnica e deu para conversar um pouco mais, ali já estávamos bem concentrados no jogo e chegando mais que o adversário", acrescentou, já de olho no confronto da primeira fase da Copa do Brasil contra o Moto Club, que ocorrerá no meio de semana. "Viajar, fazer um treino leve na quarta, e na quinta-feira de novo 90 minutos de luta", encerrou.