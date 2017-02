Solucione o seu Problema com a Queda de Cabelo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Eterno desafeto do São Paulo, Vampeta está tendo um domingo perfeito. O ex-jogador e presidente do Grêmio Osasco Audax comemora a vitória por 4 a 2 sobre o Tricolor na Arena Barueri. Ele ainda se mostra satisfeito pelo resultado da política de ingressos caros, que acabou gerando um boicote e culminando em menos de três mil pessoas no estádio.

"Eu não posso promover a torcida adversária para ir torcer contra o meu clube. Eu prefiro ter cotas e estar na Série A do ano que vem do que ter uma renda de emergência", explica Vampeta, dando a entender que a estratégia de aumentar os preços tinha como objetivo diminuir o público. "A gente sabe a força das organizadas. Se elas fossem, iriam incentivar. Faz a diferença a torcida. Então para nós foi bom (o boicote da torcida)."

"Pena que a torcida não foi. Independente de eu ter sido atleta do Corinthians, o preço dos ingressos foi totalmente justo. eu não fiz de sacanagem. Não é que o ingresso era R$ 20 e virou R$ 100. Daqui pra frente a gente tem que monitorar, por exemplo, em Novo Horizonte. O São Paulo vai jogar lá, e vamos ver quanto vai custar o ingresso. E tem outra: se o São Paulo botou o ingresso no Morumbi a R$ 20 e lotar, então eu até ajudei o São Paulo", completa Vampeta.