Defesa erra, São Paulo perde para o Audax e decepciona na estreia de Ceni

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na estreia de Rogério Ceni como técnico em partidas oficiais, o São Paulo decepcionou no Campeonato Paulista. Em Barueri, foi derrotado por 4 a 2 pelo Audax diante de um público que também foi pior do que o esperado: 2.219 pagantes.

O futebol do São Paulo deixou a desejar e o Audax, apesar de altos e baixos, teve melhor desempenho.

O primeiro tempo foi de extremos. Depois de dez minutos, parecia que o Audax golearia. A equipe de Osasco encontrava facilidade para entrar na área. Fez dois gols e poderia ter marcado mais três. O primeiro aconteceu após uma sucessão de erros entre Buffarini e Douglas, que Marquinho aproveitou para chutar. Aos oito, após rápida troca de passes enquanto a defesa do São Paulo assistia, Pedro Castro finalizou para a rede.

Perdido, o São Paulo parecia não ter resposta para o estilo de jogo do Audax, que no ano passado foi vice-campeão paulista. Se tivesse mais frieza no ataque, poderia ter matado o confronto antes dos 30 minutos. Para piorar as coisas para o time de Rogério Ceni, Wellington Nem sentiu lesão muscular na coxa e teve de ser substituído por Cícero.

Aos poucos, os visitantes aprenderam a explorar a fragilidade defensiva do adversário. Quando decidiu lançamentos pelo miolo da zaga adversária, o São Paulo conseguiu empatar antes do intervalo. Isso graças a dois passes, um de Cueva e outro de Rodrigo Caio. O argentino Chávez marcou duas vezes.

O clube do Morumbi quase foi para o vestiário com a vantagem. Cueva cobrou falta da entrada da área e acertou o travessão.

As duas equipes continuaram errando saídas de bola no segundo tempo. E quem pagou o preço por isso foi o São Paulo, que não conseguiu acertar a marcação.

Poderia até se esperar que o Audax desmontasse após a expulsão do técnico Fernando Diniz. Por reclamação, ele foi retirado de campo pela arbitragem. A partida ficou paralisada por dois minutos para que o treinador saísse. Quando reiniciou, seu time começou a retomar o domínio a partida e fez o terceiro em um lance que Felipe Rodrigues subiu mais que a zaga e desviou com o ombro para o gol. A bola ainda desviou em Bruno antes de entrar.

Era uma questão de quem aproveitaria melhor os erros do rival. O Audax também se equivocava nas trocas de passe, especialmente na defesa. Mas o São Paulo não conseguia aproveitar. Pagou por isso.

O placar foi definido aos 29 minutos, quando Buffarini derrubou Gabriel Leite na área. Pedro Carmona cobrou no canto direito e matou o confronto. O São Paulo não tinha mais forças para reagir.