Roger só vai definir estreia de Elias após dia de folga

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Após vencer o Tombense por 3 a 0, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro, os jogadores e comissão técnico do Atlético-MG viajaram de ônibus no retorno de Muriaé. Os jogadores foram liberados e só retornam aos treinos na tarde desta segunda-feira (6). E somente a partir de então que o técnico Roger Machado vai definir sobre a data da estreia de Elias.

Principal reforço do clube para a temporada 2017, o volante está regularizado e já teve o nome publicado pelo BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. Nesta semana o Atlético-MG tem dois jogos, contra o Joinville, na quinta-feira, pela Primeira Liga, e contra o Uberlândia, no domingo, pelo Mineiro. Certamente Elias vai estar em campo, mas em qual jogo, Roger ainda não decidiu.

"Vou descansar minha cabeça. Depois começo a pensar. Mas em Portugal o Elias estava trabalhando normalmente. Os testes mostraram que ele precisa de um processo de evolução, mas se conquista isso também jogando. É conversar com o atleta, conversar com o Carlinhos (Neves, preparador físico do Atlético), com o departamento de fisiologia para ver como se encontra o atleta, para conseguir suportar a partida. Quero colocar o Elias o mais rápido possível", comentou o treinador.

Como o desejo é ter Elias rapidamente em campo, é possível que o volante esteja entre os relacionados para o duelo com o Joinville. No entanto, Roger Machado também considera a possibilidade de utilizar uma equipe alternativa diante do time catarinense. Após jogar três partidas em oito dias, os titulares devem ter uma semana cheia de treinos na Cidade do Galo.

"Continuo pensando igual, em dar o ritmo para os caras jogarem, se entrosarem dentro da forma de jogar, dentro do princípio que queremos estabelecer, sabendo controlar muito bem esse volume de jogo para todos. Não podemos posicionar as competições por mais ou menos importantes. A gente sabe que o regional é extremamente importante, logo mais tem a Libertadores, que é importante, tem o Brasileiro também. A Liga nova e importante, mas nos permite também dosar em algumas coisas. E a gente tem que ver tudo isso. O primeiro pensamento é dar ritmo para todo mundo e alcançar o condicionamento físico mais rápido e jogando".