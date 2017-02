Braz supera mais uma vez Lavillenie na casa do rival, mas fica em segundo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Thiago Braz voltou a se dar melhor no confronto direto com Renaud Lavillenie. Mas desta vez o brasileiro não conseguiu subir no lugar mais alto do pódio no salto com vara.

No All Star Perche -evento organizado pelo próprio Lavillenie na cidade francesa de Clermont-Ferrand-, Braz saltou para 5,71 m e terminou na segunda colocação. O campeão olímpico foi superado pelo canadense Shawn Barber, que anotou 5,83 m.

Os dois ainda tentaram saltar para 5,88 m, mas não obtiveram sucesso.

Lavillenie, que se recupera de uma lesão no tornozelo, também saltou para 5,71 m. Porém, fez isso apenas em sua terceira tentativa e acabou fora até do pódio. O terceiro posto ficou com o polonês Piotr Lisek, com a mesma marca.

Na semana passada, em Rouen, também na França, Braz havia ficado com o título do meeting ao saltar para 5,86 m. Foi seu primeiro duelo com Lavillenie na casa do adversário desde a Olimpíada. Na ocasião, o francês marcou apenas 5,50 m.

A rivalidade entre Thiago Braz e Renaud Lavillenie ganhou proporções maiores durante a Olimpíada do Rio, quando o brasileiro superou o francês e conquistou a medalha de ouro. Na oportunidade, Lavillenie foi vaiado pela torcida brasileira e reclamou.