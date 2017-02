Gabriel Jesus brilha de novo e salva City, novo 3º colocado do Inglês

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabriel Jesus manteve seu aproveitamento perfeito como titular do Manchester City. Em seu terceiro jogo começando pelo clube, o atacante marcou os dois gols na vitória por 2 a 1 sobre o Swansea pela 24ª rodada do Campeonato Inglês, diante de sua torcida no Etihad Stadium neste domingo (5).

O resultado levou o time treinado por Pep Guardiola à terceira colocação do Campeonato Inglês, com 49 pontos, dez a menos que o líder Chelsea mas a apenas um do vice, o Tottenham. O Swansea é o 17º, com 21 pontos.

O ex-palmeirense chegou para a partida com um gol e duas assistências em três jogos com a camisa do Manchester City, duas delas como titular. Em seu terceiro jogo seguido no onze inicial, o atacante mostrou sua estrela ao abrir o placar a favor do City. Gabriel Jesus saiu bastante da área para buscar o jogo e marcar, exibindo disposição física e aplicação tática, porém participando de poucos lances que resultaram em finalizações na etapa inicial. Na etapa complementar, o atacante esteve mais envolvido nas jogadas de ataque, sofrendo faltas, fazendo pivô e dando trabalho à defesa adversária. No final da partida, o brasileiro dividiu espaço com Sergio Agüero, que entrou no lugar de Sterling, mas não perdeu os holofotes: fez seu segundo gol, o da vitória, nos acréscimos.

Não por acaso, o brasileiro foi eleito o melhor em campo por parte dos torcedores do Manchester City.

O próximo compromisso do Manchester City será na segunda-feira da outra semana (13) contra o Bournemouth, fora de casa, pelo Campeonato Inglês.