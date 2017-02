Rodrigão conquista torcida santista e inicia 2017 em alta

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - "Ão, ão, ão, Rodrigão é seleção". O grito ecoou ainda no primeiro tempo da Vila Belmiro, palco da goleada por 6 a 2 do Santos sobre o Linense, na noite da última sexta-feira (03). Explica-se: o atacante santista já havia feito dois gols -em menos de 15 minutos de jogo- e por pouco não havia marcado o terceiro. Nada mal para quem ficou bem perto de deixar o clube do litoral.

Ao contrário de 2016, quando chegou no meio do ano e não teve uma pré-temporada adequada, Rodrigão iniciou o ano trabalhando de forma ideal com o restante do grupo. Tanto ele como o próprio técnico Dorival Jr. acreditam isso possa ser um diferencial em 2017.

"Eu cheguei aqui no meio do ano passado. Precisava dessa pré-temporada, todo mundo junto, e para mim foi muito bom. Muito bom começar a pré-temporada e fazendo gol", disse o atacante na saída de campo. Logo depois, na coletiva, Dorival disse pensar o mesmo.

"Ele fez um número grande de gols no ano passado [quatro gols em 19 jogos], e quando chegou não teve um trabalho mais intenso com toda a equipe. Queria dar um tempo maior para que ele buscasse uma adaptação. Foi importante e tem que ter a noção de que a intensidade de trabalho dele é que vai fazer com que as coisas melhorem", disse o técnico.

Rodrigão iniciou a temporada como titular por conta do desfalque de Ricardo Oliveira. O experiente atacante atrasou a pré-temporada por conta de uma caxumba que contraiu no início do ano. E ainda pode ficar mais jogos fora neste começo de ano. Bom para Rodrigão.

"Ninguém é insubstituível. Estou pronto, mostrando meu trabalho, e quando o professor precisar de mim eu estou preparado", completou o atacante.

O Santos tem agora mais de uma semana para se preparar para o próximo compromisso, que acontece no dia 12, um domingo, contra o Red Bull, no estádio do Pacaembu, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.