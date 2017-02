Gabriel Jesus admite surpresa com bom início no City e elogia Guardiola

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nem Gabriel Jesus esperava começar tão bem sua trajetória na Europa. Em entrevista ao site do Manchester City, o atacante sensação das primeiras semanas do futebol inglês em 2017 admitiu que não imaginava uma adaptação tão rápida.

"Eu tenho de dizer que está indo melhor do que eu esperava. Quando eu falei com alguns jogadores que já atuaram no Campeonato Inglês, eles me disseram que seria muito difícil, mas eu coloquei na minha cabeça que trabalhando duro que podia atingir meus objetivos", disse Gabriel.

Até agora, foram três jogos e três boas atuações. Na estreia, teve um gol anulado e quase mudou um jogo duro contra o Tottenham. Depois, fez o primeiro jogo como titular e deu uma assistência diante do Crystal Palace. Na última quarta, para completar, colocou Aguero no banco e fez seu primeiro gol com a camisa do City.

"Eu vim, trabalhei duro todos os dias e fiz valer a pena. Isso me deixa muito feliz. Eu estou um pouco surpreso com meu começo aqui, mas pelo esforço que eu fiz era o que eu esperava", completou o ex-palmeirense.

GUARDIOLA

Na mesma entrevista, Gabriel Jesus também falou bastante sobre a relação com Pep Guardiola, principal responsável pela sua contratação. Segundo o brasileiro, o treinador tem sido bastante receptivo e partilha de um "vício" que ele também tem.

"Ele é louco por futebol, como eu, 24 horas por dia. Quando não estou treinando ou jogando, estou vendo futebol ou algo relacionado a futebol no meu celular, ou sobre algum próximo rival nosso. Nós temos essa coisa em comum", disse Gabriel Jesus.