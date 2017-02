BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Após vencer o Tombense por 3 a 0, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro, a delegação do Atlético-MG vai encarar uma viagem de sete horas, de ônibus, de Muriaé até a Cidade do Galo, em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. Para um jogador, o trajeto vai ser diferente. O lateral esquerdo Danilo estreou pelo clube alvinegro e marcou dois gols, além de dar o passe para o gol anotado por Otero.

Certamente a volta para casa vai ser momento para responder e conversar com amigos e familiares, após a grande estreia pelo Atlético. E foi para pessoas próximas que Danilo dedicou o primeiro jogo com a camisa alvinegra e os primeiros gols.

"Uma estreia assim, melhor impossível. Estou muito feliz. Minha família também está feliz. Falei com minha esposa e meu pai. Hoje é aniversário do meu irmão. Dedico essa vitória a ele. E para um amigo meu, Artur, que morreu há dois anos e era atleticano doente. Dedico a ele também, pois certamente ninguém está mais feliz do que ele hoje", comentou Danilo, que em 2016 foi carrasco atleticano.

Então jogador do América, Danilo marcou todos os três gols da equipe americana na decisão do Campeonato Mineiro. Gols que certamente colocaram o jogador mais próximo do Atlético. E assim começa a história de Danilo com o Atlético.

"Parece que sou muito iluminado. É Deus que faz coisas assim, tenho muita fé nele. O início de ano foi difícil para a gente. Perdemos um clássico muito cedo, mas é um time que ainda tem muito para crescer. Mas hoje, mesmo num campo duro, criamos bastante e vencemos o jogo".

A escalação de Danilo só aconteceu pela decisão do técnico Roger Machado em mudar o esquema, para ter a chance de atuar com Fred e Lucas Pratto juntos. De acordo com o treinador, o ideal é contar com três volantes quando escalar os dois centroavantes. Embora seja lateral de origem, Danilo já atuou várias vezes no meio, na época de América.

"Quando cheguei, tive a oportunidade de dizer que gostaria de ser cobrado da mesma maneira quando jogasse em outras posições. É uma função em que tenho que defender e chegar dentro da área, por causa da minha força. Hoje deu certo, mas tem muita coisa para acertar ainda".