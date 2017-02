'Já está na hora de jogar melhor', diz goleiro do Inter após derrota

Solucione o seu Problema com a Queda de Cabelo

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro do Internacional, Danilo Fernandes, não poupou a equipe das críticas após a derrota por 2 a 1 para o Novo Hamburgo, neste sábado (4). Segundo ele, por se tratar do terceiro jogo, já chega de cometer tantos erros.

"Os gols foram todos falhas nossas. É início de temporada, mas já deu. Chega de erros. Eles têm uma ou duas oportunidades e fazem o gol. Não fiz uma defesa no jogo. Eles chegaram e fizeram os gols", disse Danilo.

O Internacional levou dois gols de contra-ataque. No primeiro, D'Alessandro perdeu uma bola no ataque e em poucos passes a bola já estava na área do Inter. Preto bateu forte e colocou na rede.

Em seguida, um escanteio a favor do Colorado virou gol do rival. A bola acabou com o Novo Hamburgo, que lançou Jardel, sozinho, para marcar.

"O Antonio (Carlos Zago, treinador) vai saber fazer isso (organizar o time). Estamos tentando, buscando a formação ideal. É o terceiro jogo, já está na hora de jogar melhor", completou.

O Internacional chegou a descontar com Nico López, pressionou, mas não adiantou nada. Perdeu o primeiro jogo na temporada. Com um ponto no Gauchão, o time vermelho ronda a zona de rebaixamento. Na próxima rodada encara o Caxias.