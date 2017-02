"A bola vinha que nem sabão", diz Marlone sobre gramado em Sorocaba

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A condição ruim no gramado do Estádio Walter Ribeiro foi tema da entrevista de jogadores corintianos após vitória por 1 a 0 sobre o São Bento, neste sábado, em Sorocaba. O jogador Marlone, titular durante os 90 minutos, ressaltou as dificuldades, principalmente antes do intervalo. A vitória veio com gol de Jô.

"No segundo tempo o jogo fluiu um pouco mais, com certeza. Antes, a bola vinha que nem sabão desse lado (esquerdo, do ataque). Tinha muita poça d'água", comentou Marlone.

O meia Rodriguinho também falou sobre a partida de estreia e negou chateação porque o clube rejeitou sua saída para a Turquia.

"Primeiro que o que passou é passado, agora é focar no trabalho. Estou muito feliz de ter continuado, de estar com os companheiros. O Carille começa o trabalho muito bem, os jogadores estão querendo e trabalhando por um bom campeonato, buscando e visando títulos. Foi só primeiro jogo, foi a primeira vez de 90 minutos no ano, antes só tinha sido com 45 minutos, então tinha essa dificuldade muito grande", afirmou Rodriguinho.

Outro a falar foi o goleiro Cássio, que começa 2017 com muitos elogios no Corinthians e passou em branco na partida. "O que aconteceu foi por circunstâncias. Eu tinha que me conscientizar mais, tive os amigos e a família. Se o que aconteceu agora, imagina se estou com 35 anos e olho pra trás? Sou grato ao Corinthians pelo que fez por mim e vou honrar a camisa. É meu sexto ano, passei momento difícil, tive que abrir mão de algumas coisas para evoluir. Esse ano, com a cabeça boa, com tudo certinho, terei um grande ano", acrescentou.