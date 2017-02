Atlético-PR se salva de derrota com gol no fim pelo Campeonato Paranaense

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com um gol nos últimos minutos de jogo, o Atlético-PR ficou no empate por 2 a 2 com o PSTC neste sábado (4), na Arena da Baixada, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Paranaense.

A equipe da casa saiu na frente do placar com um gol de Rossetto, aos seis minutos do segundo tempo. Porém, Carlos Henrique, de pênalti, aos 21 minutos, e Erick, aos 26 minutos, viraram o jogo para os visitantes.

O Atlético-PR foi para cima e conseguiu o empate aos 43 minutos, com Matheus Anjos. Tanto PSTC como Atlético-PR continuam sem vencer na competição.