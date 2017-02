Perder sono é coisa do passado. Mano comemora fartura de opções no Cruzeiro

ENRICO BRUNO

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Na última sexta-feira, o volante Lucas Silva foi apresentado oficialmente no Cruzeiro. Mesmo depois de anunciar ter encerrado sua participação no mercado da bola, a diretoria mineira surpreendeu e repatriou o jogador revelado no clube. Bicampeão brasileiro, Lucas retorna com o apoio do torcedor e aumenta a disputa por posições no meio-campo. E quem comemora a concorrência cada vez mais acirrada é Mano Menezes. Ao relembrar os ‘períodos de seca‘, o treinador minimiza a quantidade de peças para poucos setores e descarta precisar perder o sono para escalar o time titular. ‘Eu já perdi muitas noites de sono quando olhava para trás e não tinha jogador para colocar. Agora tenho vários. É ótimo ver que qualquer um pode jogar bem no Cruzeiro e que todos têm nível de jogo que a gente exige em um time grande como o nosso‘, brincou o treinador.

Vale lembrar que a atual pré-temporada é a primeira do treinador no Cruzeiro. Em sua primeira passagem pelo clube, em 2015, Mano chegou no meio do ano para apagar o incêndio e impedir o rebaixamento inédito. No ano passado, a história se repetiu e o treinador retornou com o objetivo de afastar a equipe da queda para a Série B. Só agora o técnico tem a chance de começar uma temporada desde os primeiros meses e dar continuidade ao trabalho iniciado nos últimos meses.

Usando a posição de volante como exemplo, o treinador terá pelo menos seis opções para preencher de duas a três vagas por jogo. Recém contratado, Lucas Silva se junta a Hudson, Lucas Romero, Ariel Cabral, Henrique e Robinho por uma vaga no meio-campo celeste. Outro setor concorrido é a lateral esquerda, que começou o ano com a titularidade de Diogo Barbosa, mas que ainda conta com Bryan, Edimar e Fabrício correndo por fora.

Pelo menos por enquanto, Lucas Silva ainda não será utilizado nem no banco de reservas do Cruzeiro. Sem jogar desde abril de 2016, o jogador ainda precisa de um tempo para se readaptar ao futebol brasileiro e ganhar condições de jogo e brigar de igual para igual com os companheiros. Neste domingo, o Cruzeiro recebe o Tricordiano no Mineirão, mas o jogador ficará apenas na torcida. ‘Para este jogo ainda não vamos relacionar, embora ele tenha condição legal. São necessários alguns dias de readaptação, e ele não vinha jogando há um tempo. Devemos cuidar das coisas que temos, adquirimos um bom jogador, vamos cuidar dele para quando entrar em campo confirmar todas as vantagens que ele tem‘.