Tenista apucaranense ganha dois títulos em Maringá  

A jovem apucaranense Maria Júlia Piacentini Mendonça, de 11 anos, conquistou dois títulos nesta semana pela sexta e última etapa do Campeonato Sul-Brasileiro de Tênis, em competição que ocorreu na ECET Escola de Tênis em Maringá. O evento reuniu 160 atletas em 16 categorias, contando com tenistas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Maria Júlia foi campeã nas disputas de simples e de duplas.

Na competição de simples, categoria 12 anos, a garota de Apucarana, que treina na Souza Academia de Arapongas, obteve quatro vitórias. Na final, ela venceu a catarinense Danielle Souza, de Joinville, por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/1. Nas duplas, Maria Júlia conquistou três vitórias, tendo como companheira a curitibana Isabelle Torres. Na disputa do título, elas derrotaram com um duplo 6/2 as atletas Larissa Sowek (Ponta Grossa) e Gabriela Sandrini (Curitiba).

Fabrício Mendonça, pai da apucaranense campeã, disse nesta sexta-feira (3) que antes dos triunfos alcançados na “Cidade Canção”, Maria Júlia havia disputado no mês de janeiro quatro torneios em São Paulo, sendo três na Capital Paulista e um em Santana do Parnaíba. As competições contaram pontos para o ranking nacional. Em três deles, a apucaranense chegou até as quartas de final. Nas duplas, ela foi vice-campeã da 53ª Copa São Paulo na categoria infanto-juvenil atuando ao lado da paulistana Giovana Piedemonti. Em março, a apucaranense disputará a Seletiva dos Correios em Florianópolis-SC.