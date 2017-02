Cruzeiro será o primeiro brasileiro a estrear na Sul-Americana; veja datas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os brasileiros já sabem quando farão sua estreia na Copa Sul-Americana. Nesta sexta-feira (3), a Conmebol divulgou as datas e horários da primeira fase do torneio continental. O Cruzeiro será o primeiro representante do País a entrar em campo.

O time mineiro iniciará sua trajetória na competição no dia 4 de abril, uma terça-feira, às 21h45, contra o Nacional-PAR. O primeiro confronto será em Minas Gerais. A volta, no Paraguai, acontecerá no dia 10 de maio, uma quarta-feira, às 19h15 (Brasília).

Apenas o São Paulo estreará fora de casa na competição. A equipe do Morumbi enfrenta o Defensa y Justicia, na Argentina, em 6 de abril, às 21h45. A volta está marcada para o dia 11 de maio, no mesmo horário.

As demais equipes brasileiras na competição são: Ponte Preta, Corinthians, Fluminense e Sport.

Confira os jogos dos times brasileiros na primeira fase:

Jogos de ida

Terça-feira, 04 de abril

21h45 Cruzeiro x Nacional-PAR

Quarta-feira, 05 de abril

19h15 Ponte Preta x Gimnasia La Plata

21h45 Corinthians x Universidad de Chile

21h45 Fluminense x Liverpool-URU

Quinta-feira, 06 de abril

19h15 Sport x Danubio

21h45 Defensa y Justicia x São Paulo

Jogos de volta

Terça-feira, 09 de maio

21h45 Gimnasia y Esgrima x Ponte Preta

Quarta-feira, 10 de maio

19h15 Nacional-PAR x Cruzeiro

21h45 Universidad de Chile x Corinthians

21h45 Liverpool-URU x Fluminense

Quinta-feira, 11 de maio

21h45 São Paulo x Defensa y Justicia

21h45 Danubio x Sport