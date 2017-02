Satisfeito com estreia, Lucas Lima diz que Santos 'poderia ter feito mais'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos estreou no Campeonato Paulista de 2017 com uma goleada por 6 a 2 sobre o Linense, na noite desta sexta-feira (3), na Vila Belmiro. Segundo Lucas Lima, porém, o time do litoral poderia ter deixado o estádio com um placar ainda mais amplo, tamanha a capacidade de criação que o time de Dorival Júnior apresentou ao longo da partida.

"Criamos, tomamos dois gols numa infelicidade nossa. Faltou um pouco de ritmo, mas a equipe foi intensa, poderíamos ter feito mais até. Mas o Santos é isso, futebol para frente", disse o meia, que voltou a falar sobre a permanência no clube para 2017.

"Estou 100% focado aqui. No final do ano passado já resolvi permanecer, deixei todas as propostas de lado, nem dei andamento. Quando estamos focados, colhemos 100% dos frutos", acrescentou Lucas Lima, autor de um gols do Santos.

O time de Dorival agora tem mais de uma semana até o próximo compromisso, marcado para o dia 12, no Pacaembu, contra o Red Bull, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.