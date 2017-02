Thiago Ribeiro vibra com gol e fala em 'conquistar lugar entre os 11'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Thiago Ribeiro quer uma vaga de titular no time do Santos, e deixou isso bem claro na noite desta sexta-feira (3). Não só com o gol, o sexto da equipe na goleada por 6 a 2 sobre o Linense, mas também com as palavras. Na saída de campo, o atacante – que sofreu com depressão no passado e hoje busca a volta por cima – disse ter potencial para brigar com todos da posição.

O atacante já havia marcado no amistoso do último sábado, contra o time marroquino. Nesta sexta-feira, foi a campo aos 35min do segundo tempo, na vaga de Copete, e precisou de pouco mais de dez minutos para tabelar com Victor Ferraz e soltar o pé para marcar um belo gol.

"Eu louvo a Deus por isso. Não poderia imaginar recomeço melhor que esse. Entrar no amistoso, fazer gol, entrar hoje e fazer gol de novo. Agradeço às pessoas que me apoiaram, o Dorival, que confiou em mim, fico feliz de ter começado bem mostrando nesses minutos que tenho potencial para brigar com todos pela posição. Meu objetivo é, jogo a jogo, mostrar meu valor, meu potencial, e conquistar meu lugar entre os 11, que é o desejo de todos", disse.

Thiago Ribeiro chegou a estar fora dos planos do Santos para 2017. O atacante, porém, trabalhou bem nos treinos e convenceu o técnico Dorival Júnior a ganhar uma chance entre os inscritos para o Campeonato Paulista.