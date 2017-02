Santos leva sustos, mas vê ataque brilhar e goleia na estreia do Paulistão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Campeonato Paulista de 2017 começou com uma vitória do atual campeão na noite desta sexta-feira (3). Jogando na Vila Belmiro, o Santos dominou o Linense - exceto por alguns vacilos do setor defensivo - e venceu sua partida de estreia por 6 a 2, com gols de Rodrigão (2), Lucas Lima, Arthur Gomes, Vitor Bueno e Thiago Ribeiro.

Ainda sem os reforços contratados para 2017, o Santos apresentou a mesma 'cara' de 2016. Muita movimentação, busca incessante pelo gol, Lucas Lima ditando o ritmo do jogo e Rodrigão fazendo o papel que geralmente é de Ricardo Oliveira - ainda se recuperando após uma caxumba.

O ponto negativo ficou para o setor defensivo, que cochilou em alguns momentos e acabou permitindo dois gols do Linense na etapa final.

Passada a estreia, o Santos segue em 'casa' na sequência do Paulistão. No próximo dia 12, domingo, encara o Red Bull no estádio do Pacaembu. O duelo, que aconteceria no Moisés Lucarelli, em Campinas, foi transferido para a capital paulista a pedido do time mandante.

O MELHOR

Não só pelos dois gols, mas o atacante caiu nas graças da torcida, que chegou até a gritar 'ão, ão, ão, Rodrigão é seleção'. Bastante participativo, por pouco não fez um hat-trick ainda na etapa inicial.

O PIOR

Não esteve em suas melhores noites. Errou alguns passes fáceis, deixou espaço em seu setor defensivo e por pouco não entregou um gol de presente para o Linense, que não soube aproveitar.

A MIL POR HORA

"Não podemos abrir mão de jogar. Se não jogarmos aqui é suicídio". O técnico Guilherme Alves (ex-atacante de Atlético-MG e Corinthians) avisou, mas o Linense não conseguiu evitar com que o Santos tomasse conta do jogo a partir do apito inicial. Resultado: dois gols em menos de 15 minutos, ambos de Rodrigão, fora uma bola na trave.

OFENSIVO

Com o Linense todo atrás e o domínio da posse de bola, o Santos aproveitou para testar, especialmente no primeiro tempo, uma das variações que vem sendo treinadas por Dorival Júnior: Renato como homem mais recuado, centralizado, e os dois zagueiros (Yuri e Lucas Veríssimo) mais abertos pelos lados. O resto do time, todo na frente. Basicamente sete meias/atacantes, com os laterais mais centralizados e Vitor Bueno e Copete bem abertos pelas pontas.

DESCONCENTRAÇÃO

O Santos até voltou para o segundo tempo pressionando, como fez no primeiro. Mas bastou um cochilo da defesa para o Linense, em rápida lançamento e finalização perfeita de Thiago Santos, voltar para o jogo. Quase no lance seguinte, Zeca deu presente para Caíque, que quase empatou. Com o alerta ligado, o time santista voltou a se concentrar, e precisou de poucos minutos para abrir 4 a 1. Já no final, mais um vacilo do setor defensivo permitiu outro gol do Linense.

CHAPELARIA DO VOVÔ

De contrato renovado até o fim de 2018, Renato deu mais uma aula de futebol. Extremamente tranquilo em campo, ainda aplicou dois lindos chapéus para levantar a torcida.

BANDEIRÃO

Assim como fez no amistoso do último sábado, no Pacaembu, o Santos aproveitou o intervalo para mostrar o que vem chamando de 'maior bandeirão oficial de clubes do mundo', com 105m x 68 m.

PRÉ-JOGO

A Vila Belmiro foi palco de uma festa antes do apito inicial. Um show de luzes, queima de fogos e projeções no gramado, apresentando as equipes participantes do Campeonato Paulista 2017, entretiveram o público que chegou mais cedo ao estádio santista. A nova taça, toda banhada a ouro, também deu as caras e pôde ser vista antes de a bola rolar.

DONA MARISA

Antes de a bola rolar na Vila Belmiro, foi respeitado um minuto de silêncio em homenagem a ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva, 66, que teve morte confirmada na noite desta sexta-feira (3).