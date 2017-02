DOMINGO - Fluminense tenta manter invencibilidade contra a Portuguesa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Único grande carioca ainda invicto na temporada, o Fluminense visita a Portuguesa neste domingo (5), pela terceira rodada da Taça Guanabara. A partida será disputada no estádio de Los Larios, em Duque de Caxias.

Apesar de ter visto o Fluminense sofrer para vencer o Resende por 1 a 0 na última rodada, o técnico Abel Braga indicou que não deve mudar o time. Ainda sem poder contar com o lesionado Diego Cavalieri, o treinador manterá Júlio César no gol. A defesa -a única que ainda não foi vazada na competição- segue a mesma: Henrique e Renato Chaves formam a dupla de zaga, com Lucas e Léo pelas laterais.

Um dos destaque deste início de temporada, o equatoriano Orejuela também estará entre os 11. O volante, que já caiu nas graças da torcida e de Abel Braga, tem se destacado pela qualidade no passe e se firmou na equipe titular. Gustavo Scarpa, autor do gol da última partida, também está confirmado.

O Fluminense começa a rodada com seis pontos, na liderança isolada do Grupo C do Estadual. Com três pontos, o Vasco aparece na segunda posição. Já a Portuguesa, que empatou suas duas primeiras partidas no Carioca, é a terceira, com dois pontos.

A Portuguesa deve apostar no que tem se mostrado seu ponto forte: o ataque, que já soma cinco gols. Allan e Edu seguem na frente, mas a novidade pode ser o argentino Matías Sosa, que marcou um gol na última partida e pode ganhar a vaga de Fabinho.

PORTUGUESA

Marcelo Moretto; Belarmino, Marcão, Rodrigo Almeida e Diego Maia; Marcinho Pitbull, Muniz, Fabinho (Matías Sosa) e Romarinho; Allan e Edu. T.: Nelson Rodrigues

FLUMINENSE

Júlio César; Lucas, Renato Chaves, Henrique e Léo; Orejuela, Douglas, Somoza e Gustavo Scarpa; Wellington Silva e Henrique Dourado. T.: Abel Braga

Estádio: Los Larios, em Duque de Caxias

Horário: 19h30

Juiz: Pathrice Wallace Correa Maia