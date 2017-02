DOMINGO - Com Pottker, Ponte recebe Ferroviária no encerramento da 1ª rodada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No jogo que fecha a primeira rodada do Campeonato Paulista, a Ponte Preta recebe a Ferroviária no domingo (5), às 19h, no estádio Moisés Lucarelli.

O clube campineiro vem embalado após bom Campeonato Brasileiro, em que terminou na oitava posição, e chegou a brigar por vaga na Libertadores. A grande novidade da Ponte é ter conseguido segurar o atacante William Pottker, artilheiro do Brasileiro, ao menos até o fim do Estadual. Logo após o fim da competição o “Bruxo” vai direto para o Corinthians.

A Ferroviária, tradicional clube de Araraquara, vem de duas derrotas nos últimos jogos-treinos, contra Linense (2 a 1) e Corinthians (1 a 0), mas o treinador Antônio Picoli saiu satisfeito com o desempenho do clube. “Tiramos coisas positivas, mas precisamos estar mais atentos”, afirmou. A aposta do clube fica com o atacante Tiago Marques, autor de três gols na pré-temporada.

Red Bull visita Mirassol e quer repetir boas temporadas de 2015 e 2016

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Mirassol disputou seis temporadas da Série A1 do Campeonato Paulista, de 2008 a 2013, mas ficou mais conhecido pela sonora goleada aplicada no Palmeiras, em 2013, de 6 a 2, coincidentemente ano em que acabou rebaixado. Em 2017 retorna à elite com o objetivo de permanecer na principal divisão. Estreia no domingo (5), às 10h, no estádio Municipal de Mirassol, contra o Red Bull Brasil.

Para isso, assim como vários outros clubes do interior, o Mirassol conta com jogadores experientes, os famosos “medalhões”. Caso do goleiro Vagner, emprestado pelo Palmeiras, e do zagueiro Edson Silva, ex-São Paulo.

Já o Red Bull Brasil, mantido pela multinacional austríaca de bebida, na Série A1 pelo terceiro ano seguido, entra no Paulista para repetir as boas temporadas de 2015 e 2016, quando avançou em ambas às quartas de final, perdendo para São Paulo e Corinthians, respectivamente.

O “Toro Loko”, como é conhecido, tem como principal ausência o atacante Nixon, emprestado pelo Flamengo até o fim de maio, que ainda não se encontra em condição de jogo. A aposta dos dirigentes é no treinador Alberto Valentim, de 41 anos, pertencente à nova safra de técnicos, assim como os de grandes clubes como Corinthians, Palmeiras e São Paulo.