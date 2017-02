Anderson Varejão é cortado do Golde State Warriors

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Golden State Warriors dispensou o pivô brasileiro Anderson Varejão. A própria equipe da NBA confirmou o corte nesta sexta-feira (3), em um comunicado. A saída do jogador será feita para abrir espaço da contratação do armador Briante Weber em um contrato de 10 dias.

Varejão, de 34 anos, participou apenas de 14 dos 50 jogos dos Warriors nesta temporada e tem médias de 6,6 minutos, 1,3 ponto e 1,9 rebote por partida.

Ele esteve em quadra na noite de quinta-feira na vitória sobre o Los Angeles Clippers por 133 a 120. Atuou por 8min17s e não marcou ponto.

Com a dispensa, Varejão ficará dois dias na lista dos "waivers", na qual qualquer time poderá contratá-lo até o fim da temporada e arcar com o restante do salário anual de US$ 1,5 milhão (R$ 4,6 milhões).

Se após este período ninguém quiser contratar o pivô, ele se tornará um agente livre e poderá escolher o seu destino.

Varejão iniciou sua carreira nos Estados Unidos em 2004 no Cleveland Cavaliers, onde ficou por 12 anos até ser trocado pelo Portland Trail Blazers na última temporada. A equipe do Estado de Oregon não quis manter os serviços do brasileiro, dispensando-o de imediato. Livre no mercado, ele assinou com os Warriors para a reta final da temporada de 2015/16 e renovou no verão no "salário mínimo" da NBA.

Na liga americana, Varejão participou de 627 partidas, com média de 24 minutos por jogo, 7,3 pontos e 7,2 rebotes. O pivô esteve em três elencos que foram às finais da NBA: os Cavaliers de 2006/07 e 2014/15, além do Golden State Warriors de 2015/16.

Em todas as ocasiões, terminou como vice-campeão. No entanto, teve a oportunidade de receber o anel de campeão da temporada 2015/16, durante a qual ele defendeu o Cleveland Cavaliers por uma metade da competição, mas não aceitou o mimo da franquia.