Santo André e Ituano se enfrentam e buscam retomar prestígio de anos anteriores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em busca de recuperar o prestígio de anos anteriores, quando foi campeão da Copa do Brasil, em 2004, em cima do Flamengo, e vice-campeão Paulista, em 2010, derrotado pelo Santos de Neymar e Ganso, o Santo André estreia em casa neste sábado (4), às 10h, no estádio Bruno José Daniel, contra o Ituano.

A equipe da Grande São Paulo, atual campeã da série A2, retorna à elite principal com os reforços do atacante Henan, destaque do São Bernardo ano passado, o meia Eduardo Ramos, com passagem pelo Corinthians,e o centroavante Edmílson, revelado pelo Palmeiras.

O rival Ituano, por sua vez, também busca recuperar os bons tempos, mas esses mais recentes. Campeão em 2014 em cima do Santos, o time de Itu não repetiu as boas participações em 2015 e 2016, sendo eliminado já na primeira fase. Para isso, o time aposta na continuidade como trunfo. Prova é a manutenção do treinador Tarcísio Pugliese, desde 2014 no comando. O goleiro Fábio, os zagueiros Naylhor e Léo, os laterais Arnaldo e Peri, os volantes Simião e Guly, o meia Igor Henrique e os atacantes Claudinho e Morato são remanescentes de 2016.

Novorizontino estreia com São Bernardo e sonha avançar de fase em 2017

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para um time da pequena cidade de Novo Horizonte, de apenas 40 mil habitantes e a 400 km de São Paulo, pode parecer um luxo disputar a Série A. Mas o Grêmio Novorizontino, fundado em 2010, com o legado de substituir o legendário Novorizontino, vice-campeão Paulista em 1990, sonha com voos mais altos.

No ano passado, temporada de estreia na elite, chegou perto de avançar às quartas de final, mas esbarrou em uma derrota para o Corinthians na última rodada. Neste sábado (4), às 17h, contra o São Bernardo, no estádio Jorge Ismael de Biasi, o Tigre do Vale dá início a mais uma ambiciosa temporada. Para isso, a aposta é em jogadores que deram certo nas divisões de acesso do Campeonato Brasileiro, como Roberto (Criciúma), Railan (Fortaleza) e Caíque (Atlético-GO).

Já o São Bernardo, na elite desde 2013, tenta ao menos repetir a boa temporada de 2016, quando chegou às quartas de final, mas foi derrotado pelo Palmeiras. Para isso, aposta em nomes conhecidos dos grandes clubes, como os atacantes Edno, ex-Corinthians, e Patrick Vieira, ex-Palmeiras.