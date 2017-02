Ex-presidente do São Paulo oficializa candidatura em eleição do clube

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Presidente do São Paulo entre 1990 e 1994, José Eduardo Mesquita Pimenta oficializou nesta sexta-feira (3) a sua candidatura à eleição presidencial do clube, que acontece em abril. Ele foi o mandatário do clube na conquista do bicampeonato mundial em 1992 e 1993.

"Serei um candidato de convergência em torno de ideias. O novo estatuto é um marco e aplicá-lo corretamente será minha linha de conduta", afirmou o cartola.

Atual presidente do conselho consultivo do clube, a sua trajetória como presidente foi vitoriosa, mas também acumulou polêmicas.

Meses após o fim do seu mandato, em 1994, Pimenta foi acusado de pedir comissão na transferência do atacante da época Mário Tilico. Uma gravação acarretou em sua expulsão do Conselho Deliberativo. Dois anos depois ele provou que a fita era manipulada e assim retornou ao São Paulo.

O candidato deve ser um forte adversário de Leco, atual presidente e favorito à reeleição.

Pimenta tem como aliado o ex-CEO do clube, Alexandre Bourgeois, demitido da gestão Leco, e com isso também deve ter ao seu lado Abílio Diniz. Bourgeois é uma espécie de braço direito de Abílio Diniz.