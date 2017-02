Fiba mantém suspensão da Confederação de Basquete até maio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBB (Confederação Brasileira de Basquete) segue suspensa pela Fiba (Federação Internacional) e só terá sua situação reavaliada em maio durante novo congresso do órgão mundial. A decisão foi anunciada nesta sexta-feira (3) após encontro na Suíça que reuniu pessoas de diversos segmentos do basquete brasileiro, os candidatos da próxima eleição e representantes do COB (Comitê Olímpico do Brasil).

"A Fiba providenciou uma força-tarefa que -se os brasileiros desejarem- poderá ajudar a solucionar os problemas existentes e retirar a suspensão antes do Congresso no começo de maio, antes de um verão cheio de competições e antes do lançamento do novo sistema de competições em novembro", diz comunicado divulgado pela Fiba.

"As discussões foram francas e construtivas e todos os envolvidos expressaram o forte desejo de remediar a situação o mais rápido possível", prossegue a nota.

"Os representantes brasileiros terão uma reunião interna na próxima semana e entrarão em contato com a Fiba na sequência para iniciar o processo", finaliza.

Com a manutenção da suspensão da CBB, imposta no dia 14 de maio, os clubes brasileiros e as seleções estão impedidas de participar de qualquer competição internacional. A Confederação recebeu o gancho devido a graves problemas administrativos e financeiros.

Até a nova reunião da Fiba, em maio, está prevista a eleição presidencial da CBB. O pleito está marcado para o dia 10 de março no Rio de Janeiro e colocará frente a frente Amarildo Rosa e Guy Peixoto. O vencedor substituirá Carlos Nunes, que está no cargo desde 2009. Os três estiveram presentes na reunião na Suíça nesta sexta.