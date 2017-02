Fora do Paulista, Hyoran fará fortalecimento muscular

JOSÉ EDGAR DE MATOS

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O investimento de mais de R$ 6 milhões não bastou para Hyoran receber a primeira chance de fato no Palmeiras. O meia-atacante ficou fora da relação dos 28 jogadores para o Campeonato Paulista e se concentrará nas próximas semanas a corrigir uma deficiência encontrada pela comissão técnica de Eduardo Baptista neste início de trabalho.

De acordo com o posicionamento oficial do próprio clube de Palestra Itália, Hyoran se encontra com deficit de 'força muscular', o que poderia comprometer uma sequência de partidas do meia ex-Chapecoense na competição estadual.

Os resultados registrados pelo Palmeiras nas últimas semanas farão Hyoran realizar um trabalho específico para readquirir toda a potência muscular, com o objetivo de aprontar o camisa 28 para toda a temporada e aumentar a velocidade na recuperação física jogo a jogo.

O deficit muscular justifica-se pelo fim de temporada do jogador. Ainda com a Chapecoense, o atleta de 23 anos sofreu uma lesão no joelho e permaneceu até o fim do ano em recuperação. O último jogo de Hyoran, antes do amistoso contra a própria Chape na semana passada, ocorreu em 6 de novembro, diante do Figueirense.

O próprio staff do meia lida com naturalidade o veto no Estadual. Segundo pessoas ligadas a Hyoran, este trabalho específico era projetado há semanas e faz parte de um processo para elevar o atleta ao 'mais alto nível'. O 'intensivão físico' pode alcançar o período de até um mês.

Além de Hyoran, outros dois atletas desfalcarão o Palmeiras na primeira fase do Campeonato Paulista: o volante Arouca (lesionado) e o também meio-campista Rodrigo, que negocia empréstimo para outro clube.

O ex-atleta da Chapecoense, portanto, é tratado como presença garantida na lista dos 30 atletas para a Copa Libertadores da América. Assim como o volante Arouca, fora do Paulista em virtude de uma cirurgia no tornozelo –o tempo estimado de recuperação aponta para oito semanas de afastamento.

A ausência de Hyoran surgiu como pauta na entrevista concedida por Eduardo Baptista na manhã desta sexta-feira (3), após o treinamento realizado pelo Palmeiras no Allianz Parque, palco do jogo de estreia no Campeonato Paulista –o atual campeão nacional recebe o Botafogo-SP, no domingo.

O treinador reiterou a posição do clube e destacou a 'dificuldade' em tomar a decisão pela ausência do meia na primeira competição palmeirense da temporada 2017.

"Hyoran passou por um período difícil no final do ano passado, quando oscilou bastante na questão física. Foi detectado isso neste início do ano, e ele tem um contrato de quatro anos. Decidimos investir em ganho de força muscular, um trabalho parecido com o Vitinho", afirmou Eduardo, que usou o jogador da base para motivar o camisa 28.

"Todos acharam que o Vitinho ficaria fora, e foi o contrário. Foi um trabalho de quatro meses que o colocou em condição. Tinha que fazer alguns cortes; preferimos o Vitinho pela maior carga de treino", destacou.