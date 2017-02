Eduardo Baptista diz ter apenas uma dúvida para Palmeiras da estreia

JOSÉ EDGAR DE MATOS

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Apenas uma dúvida ainda se mantém na cabeça de Eduardo Baptista antes da estreia no Campeonato Paulista. Em entrevista concedida na manhã desta sexta-feira, o treinador do Palmeiras praticamente definiu o time titular para a partida contra o Botafogo-SP, marcada para domingo, às 17h (de Brasília), no Allianz Parque.

O novo comandante palmeirense apenas deixou aberta a vaga de centroavante. Depois de atuarem por 45min cada nos dois amistosos de pré-temporada, Willian, Alecsandro e Lucas Barrios possuem até o sábado para convencer o treinador do atual campeão brasileiro.

"Quanto à equipe, tem uma dúvida no setor da frente. Testamos uma formação ontem, testemos outra hoje. Vai depender da característica do adversário, mas a equipe está praticamente definida", destacou o técnico palmeirense, satisfeito com as três semanas de pré-temporada.

"É o melhor nível possível para um jogo desse. Estou muito satisfeito com o que foi produzido por todos aqui. (...) É uma condição muito boa; dificilmente poderíamos estar acima disso. Podemos fazer um jogo muito bom, com uma ou outra dificuldade física, mas, taticamente, temos coisas boas", acrescentou Eduardo Baptista.

O confronto de domingo marca a estreia de Eduardo Baptista no comando do Palmeiras em partidas válidas por competições. O treinador, em dois amistosos, colecionou dois empates: 2 a 2 contra a Chapecoense, em Chapecó, e 1 a 1 contra a Ponte Preta, em casa.

A ansiedade, portanto, atinge o treinador. "Ansiedade sempre vai existir. Queremos sempre estar jogando, competindo...já há dois meses que não estamos competindo. Poder olhar para a tabela e discutir o jogo, realmente dá uma ansiedade", destacou.

O Palmeiras irá a campo no próximo domingo, caso não enfrente problemas no trabalho deste sábado, com Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Vitor Hugo e Zé Roberto; Felipe Melo; Róger Guedes, Tchê Tchê, Raphael Veiga e Dudu; Willian, Alecsandro ou Barrios.