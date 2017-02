Com Romulo titular, Márcio Araújo fica fora do time pela 1ª vez em 259 dias

VINICIUS CASTRO

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O volante Romulo foi contratado pela diretoria para assumir a titularidade e "arrumar" o meio de campo do Flamengo. Assim foi feito pelo técnico Zé Ricardo nos primeiros jogos oficiais de 2017. O recém-chegado ganhou a posição de Márcio Araújo e iniciou o Campeonato Carioca entre os 11 preferidos do comandante.

Substituir jogadores é algo comum em qualquer equipe, mas a forma como Márcio Araújo é contestado por parte considerável da torcida amplifica as questões que o envolvem. Nos 3 a 0 sobre o Macaé, o camisa 8 foi relacionado, porém, não entrou em campo pela primeira vez sob a direção de Zé Ricardo.

A última vez em que isso ocorreu foi há pouco mais de 8 meses (259 dias). Em 18 de maio de 2016, Márcio Araújo ficou no banco de reservas e não pisou o gramado no jogo que marcou a eliminação do time carioca para o Fortaleza na Copa do Brasil. O técnico era Jayme de Almeida, substituto de Muricy Ramalho, que estava hospitalizado e deixaria o clube pouco tempo depois.

Na partida seguinte, o próprio Jayme escalou Márcio Araújo e o panorama seguiu com Zé Ricardo. Neste período, o volante foi titular em todos as partidas em que esteve relacionado. Só não participou de dois compromissos contra o Figueirense. Foi poupado em um deles pela Copa Sul-Americana e cumpriu suspensão pelo Campeonato Brasileiro.

Como Romulo ainda não tinha a condição mínima de atuar, Márcio Araújo iniciou 2017 no amistoso contra o Vila Nova. Na estreia do Campeonato Carioca, o volante foi para o banco e entrou no segundo tempo. Diante do Macaé, o camisa 8 não teve chances de jogar.

Romulo mostra considerável evolução física e domina a posição com personalidade. Jogador de bom combate e passe eficiente, ele é considerado "tático" pelo departamento de futebol. Em forma, a comissão técnica acredita que terá todas as condições de figurar novamente na seleção brasileira.

Assim como saiu em defesa de Márcio Araújo durante as críticas da torcida pela renovação de contrato com o volante, o meia Diego também elogiou Romulo. Apesar da possível disputa pela posição, o Flamengo conta com o bom ambiente do elenco para construir uma base sólida na temporada.

"O Romulo foi sensacional. É um jogador bem dinâmico e forte fisicamente. É inteligente e participativo quando está com a bola. Percebemos a disposição desde que chegou. Já foi importante e será em toda a temporada", comentou.

Márcio Araújo tentará recuperar o espaço. Mas a missão do volante não será simples. Romulo conquistou o lugar rapidamente e tem a confiança de todos no departamento de futebol para desenvolver o que se espera dele no Flamengo.