Vasco se acerta com Porto e encaminha contratação de Kelvin

BRUNO BRAZ

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco está muito próximo de anunciar a contratação do atacante Kelvin, de 23 anos, que pertence ao Porto-POR. O time cruzmaltino e o clube português chegaram a um acordo e o anúncio da contração pode acontecer a qualquer momento. O jogador é aguardado no Rio de Janeiro para a realização de exames médicos e assinatura de contrato.

A reportagem destacava o interesse do Vasco em Kelvin desde o fim do ano passado e o atleta foi uma indicação de seu empresário Carlos Leite, que possui boa relação com a atual diretoria cruzmaltina.

Num primeiro momento, todavia, o Porto não pretendia negociá-lo após ele retornar de empréstimo do São Paulo. Isso porque os lusitanos tiveram perdas ofensivas na janela de transferências.

O atacante, no entanto, pouco foi aproveitado nesta temporada e participou de apenas uma partida, e por 21 minutos, o que fez com que o Porto reavaliasse sua condição no clube.

Antes do São Paulo, Kelvin defendeu o Paraná e o Palmeiras no Brasil. Em Portugal, além do Porto, ele atuou pelo Rio Ave.

Gilberto e Jean fazem serão apresentados

O lateral direito Gilberto e o volante Jean já chegaram ao Rio de Janeiro, realizam exames médicos em São Januário e serão apresentados pelo Vasco nesta sexta-feira às 17h30. Ambos foram emprestados por Fiorentina-ITA e Corinthians, respectivamente, até o dia 31 de dezembro de 2017.