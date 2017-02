Lucas Fernandes vira xodó de Ceni e disputa até cobrança de falta com o técnico

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No fim do treino de quinta-feira (2), no CT da Barra Funda, uma cena chamou a atenção de todos. O técnico Rogério Ceni convidou Lucas Fernandes para um desafio inusitado. O garoto, de 19 anos, foi disputar um desafio de faltas, cobranças de pênalti e lançamentos.

Considerado uma das principais promessas das categorias de base, o meia se recupera de uma cirurgia no ombro esquerdo e só deve ser liberado pelo departamento médico para todas as atividades com os companheiros nas próximas semanas. Mesmo assim, ele é um dos xodós do treinador.

Na disputa com o ex-goleiro, que era especialista em cobranças de falta, Lucas Fernandes tinha de chutar de fora da área e as penalidades no ângulo. Para dificultar a brincadeira, bonecos infláveis foram colocados no gol. Já na hora de fazer os lançamentos, eles tinham de acertar carrinhos. Lucas Fernandes levou a pior na disputa, mas ainda recebeu elogios do técnico, que previu, na base da brincadeira, a vitória do pupilo no futuro.

Motivos não faltam para o ex-goleiro acreditar no jovem. Logo na abertura do Campeonato Brasileiro do ano passado, por exemplo, o meia marcou um gol de falta na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, fora de casa. Nesta época, o time era comandado pelo argentino Edgardo Bauza, que já apostava no potencial de Lucas Fernandes.

"Lucas pouco a pouco vai se tornando um jogador mais importante. Para mim, é um jogador que não tem teto", afirmou Bauza, na época que treinou Lucas Fernandes.

Antes disso, pela base, ele já havia mostrado o seu talento. Pelo sub-20, em 2016, fez o gol do título tricolor na final da Libertadores da categoria contra o Liverpool, do Uruguai, no estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai, na vitória por 1 a 0.

Porém, a última temporada não foi só de alegria para o jogador. Em junho, Lucas Fernandes sofreu ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e precisou ser operado. Em agosto, teve de ser submetido à cirurgia no ombro esquerdo. Por isso, só neste mês que ele poderá retribuir a confiança de Rogério Ceni dentro de campo.