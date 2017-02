Barcelona anuncia retorno de Ronaldinho como embaixador do clube

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona oficializou nesta quinta-feira (2) o "retorno" do brasileiro Ronaldinho. Em seu site oficial, o clube catalão confirmou que o meia-atacante fará parte do projeto "Legends" e se tornará um embaixador do time.

O jogador assinará seu novo contrato com o Barcelona nesta sexta-feira (2), às 14h30 (de Brasília) no Camp Nou. Ronaldinho e o presidente Josep Maria Bartomeu serão as principais figuras da cerimônia.

O brasileiro, melhor do mundo em 2004 e 2005, quando vestia a camisa do Barça, terá como função a "globalização da marca Barcelona e seus valores", participando de clínicas de futebol, sessões treinamento e eventos institucionais organizados pelo clube.

Mais cedo, o jogador tinha dado uma prévia do que estava por vir em seu Twitter. "2017 apenas começou. Vamos viajar pelo mundo, muitos amigos, oportunidades estão esperando por você! Vejo vocês em algum lugar do mundo!", escreveu o brasileiro na rede social.

O acerto coloca em xeque uma possível contratação do jogador por parte do Coritiba, que passou as últimas semanas em negociação com Ronaldinho e Assis, seu empresário e irmão. Informalmente, espera-se uma resposta do atleta e seu staff na sexta-feira, mesma data do evento em Barcelona.

Há pouco mais de uma semana, no entanto, o empresário Assis afirmou que a proposta do Barcelona não era um impeditivo para um acerto com o Coritiba.