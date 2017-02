Corinthians fecha lista com 26 atletas para o Paulista e não inclui Jadson

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians divulgou nesta quinta-feira (2) a primeira lista de inscritos do Campeonato Paulista. A relação de 26 nomes deixou de fora, por ora, o goleiro Walter, o meio-campista Jadson e o volante Cristian. O clube tem até o dia 3 de março para incluir mais três nomes - um deles será de um goleiro.

A relação inclui os quatro jogadores que servem a seleção sub-20 no Sul-Americano (Léo Santos, Maycon, Guilherme Arana e Léo Jabá), além de mais seis reforços para a temporada 2017 (Pablo, Fellipe Bastos, Paulo Roberto, Gabriel, Kazim e Jô).

Ficaram fora da lista os três campeões da Copa São Paulo: Pedrinho, Carlinhos e Mantuan. Luidy, reforço corintiano contratado esse ano, também não foi incluído. Fábio Carille também tirou Mendoza, Bruno Paulo, Yago e Jean, além dos jovens Rodrigo Figueiredo e Warian.

Mesmo em recuperação, Walter deve entrar na lista ao lado de Cássio e Caique - Matheus Vidotto e Diego ficaram fora. Danilo, que voltará aos gramados em breve, também não foi relacionado.

O Corinthians conta hoje com 42 jogadores no elenco, incluindo cinco goleiros, o meia Pedrinho e Jadson, que acertou seu retorno na última terça-feira. A ideia da diretoria corintiana é emprestar alguns atletas para enxugar o grupo. Isso deve correr com Yago, Jean, Mendoza e Bruno Paulo, por exemplo.

A estreia do Corinthians no Campeonato Paulista ocorrerá no próximo sábado, às 17h, em Sorocaba. O adversário do primeiro jogo da fase de grupos será o São Bento.

Veja a lista completa de inscritos no Paulista

- Goleiros

Cássio

Caíque França

- Laterais

Fagner

Guilherme Arana

Léo Príncipe

Moisés

- Zagueiros

Pedro Henrique

Vilson

Balbuena

Léo Santos

Pablo

- Volantes

Marciel

Maycon

Gabriel

Paulo Roberto

Fellipe Bastos

Camacho

- Meias

Rodriguinho

Marlone

Guilherme

Giovanni Augusto

Marquinhos Gabriel

- Atacantes

Romero

Léo Jabá

Jô

Kazim