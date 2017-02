Palmeiras divulga lista de inscritos do Paulista sem Arouca e Hyoran

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras anunciou na manhã quinta-feira (2) a lista de inscritos para a disputa do Campeonato Paulista de 2017 sem as presenças de Hyoran e Arouca. Os dois meio-campistas estão em recuperação física e ficaram de fora da lista de 27 jogadores.

O 28º atleta a ser inscrito será Alejandro Guerra, que espera liberação de sua documentação. Vale destaque a presença de Vitinho, jogador que ganhou elogios do técnico Eduardo Baptista e espaço dentro do time ao longo dos amistosos pré-temporada.

No comunicado, o Palmeiras explica que "Arouca ainda precisará de pelo menos 40 dias para se recuperar de uma cirurgia no tornozelo direito realizada na semana passada". Já Hyoran "faz um trabalho de fortalecimento muscular visando uma sequência de trabalho normal para o restante do período de quatro anos de contrato com o clube."

Entre os jogadores que estão treinando com o elenco, também ficaram de fora o goleiro Daniel Fuzato, recém-promovido das categorias de base, e o meio-campista Rodrigo, que negocia uma transferência por empréstimo.

Veja a lista completa de inscritos no Paulista

- Goleiros

Fernando Prass

Jailson

Vinicius Silvestre

- Laterais

Jean

Fabiano

Zé Roberto

Egídio

- Zagueiros

Yerri Mina

Vitor Hugo

Edu Dracena

Thiago Martins

Antônio Carlos

- Meio-campo

Moisés

Tchê Tchê

Felipe Melo

Thiago Santos

Michel Bastos

Raphael Veiga

Vitinho

- Atacantes

Dudu

Róger Guedes

Alecsandro

Lucas Barrios

Willian

Keno

Erik

Rafael Marques