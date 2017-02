Mídia inglesa rasga elogios a Gabriel Jesus

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ele foi titular, deu assistência e fez o seu primeiro gol na partida desta quarta (1) do Manchester City contra o West Ham pelo Campeonato Inglês. A goleada do time de Pep Guardiola por 4 a 0 teve cara: Gabriel Jesus. Depois do feito em campo, o brasileiro é reconhecido por todos os jornais ingleses, que o trazem em suas capas das páginas de esportes e o chama até de "presente dos céus".

Dos mais sérios como o "The Guardian" aos tabloides como o "Daily Mirror". Todos se renderam ao talento de Gabriel Jesus: "foi o coração do City atormentando os jogadores do West Ham", escreveu o "Guardian".

Confira outras repercussões de jornais sobre Gabriel Jesus:

"DAILY MIRROR"

O tabloide britânico brincou com o nome do novo jogador do City e destacou que o brasileiro é o futuro do clube. "Louvar Jesus! Guardiola diz que o novo jogador é o futuro do Manchester City", diz a publicação em seu site. Na capa da edição impressa desta quinta (2): "Doce Jesus", traz a edição, que ainda destaca o preço que o time inglês pagou para ter o atleta ex-Palmeiras -27 milhões de libras. E que o atacante recolocou a equipe na briga pelo título do Campeonato Inglês.

"THE GUARDIAN"

O jornal trouxe uma grande foto da comemoração do primeiro gol do brasileiro pelo Manchester City. Na matéria, destaca o talento de Gabriel Jesus como personagem principal do "cruel City", mas também ressalta que o West Ham é um adversário fraco. "Deixou uma boa impressão", publicou o jornal depois de ressaltar o brasileiro como o "coração do time".

"ISPORTS"

A publicação também traz o brasileiro em sua capa da editoria de esportes. A foto simplifica a atuação de Gabriel Jesus na partida. "Louvar Jesus", diz o título. O texto destaca o primeiro gol marcado pelo atacante com a camisa do Manchester City e como os "homens de Guardiola esmagaram o adversário".

"DAILY EXPRESS SPORTS"

A publicação destaca "Jesus fora de série" e que o brasileiro está pagando a fé que se colocou nele com sua contratação. No texto, a publicação ainda brinca que "Gabriel Jesus é um presente dos céus para Pep Guardiola" e faz um alerta a Agüero: "precisará de um milagre para voltar ao time".

"METRO"

"Esmagar", publicou o "Metro" do Reino Unido em uma referência à goleada do Manchester City. O jornal ainda chama Gabriel Jesus de "o novato que fez sua marca no City", destacando o primeiro gol do brasileiro com a camisa do clube.

"THE TIMES"

A publicação traz a foto de Gabriel Jesus comemorando o seu gol pela equipe nesta quarta e destaca a estreia do atleta como titular do Manchester City. "Ele parece um nome certo a brilhar na Premier League depois de um impressionante jogo, que incluiu um gol", escreve o jornal.

"FOUR FOUR TWO"

A revista publicou uma nota com o título: "Por que Gabriel Jesus - não Agüero -é o futuro do Manchester City de Guardiola". Depois ainda destacou que o atleta se adaptou muito rápido ao futebol inglês. "Ele exerceu grande influência na vitória por 4 a 0. E não é um projeto a longo prazo que precisa de imersão gradual na cultura inglesa, mas sim um jogador que já pode alterar a trajetória do time na atual temporada", escreveu.

"DAILY MAIL"

A publicação ressaltou a rápida adaptação do brasileiro ao futebol inglês e à vida no país. "Gabriel Jesus surpreendeu como adaptou rapidamente ao futebol inglês e roubou o show em sua estreia como titular contra o West Ham", escreveu.

"MANCHESTER EVENING NEWS"

A publicação ressaltou a assistência dada a De Bruyne e escreveu que o jogador destruiu o West Ham. "No destaque o seu primeiro gol pelo clube, mas ele ainda deu uma assistência para De Bruyne e foi o que mais impressionou Guardiola. E ele deu o seu sangue no jogo. Nota 8".