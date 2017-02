Invicto, Flu supera desconfiança e tem melhor início de ano entre cariocas

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Com atuação tímida na última janela de transferências, o Fluminense sofreu com questionamentos sobre o seu desempenho neste início de temporada. Bastaram os primeiros jogos, no entanto, para o clube das Laranjeiras espantar a desconfiança. Mais do que isso, o time ainda se mostrou a melhor equipe carioca -ao menos neste começo de 2017.

Após a disputa de três amistosos e três jogos oficiais, a equipe do técnico Abel Braga não sabe o que é perder. São seis jogos e seis vitórias: 100% de aproveitamento.

Na fase preparatória, o time superou Serra Macaense (6 x 1), Friburguense (3 x 0) e Madureira (2 x 1). Em ação pelo Campeonato Carioca e na Primeira Liga, vitórias contra Criciúma (3 x 2), Vasco (3 x 0) e Resende (1 x 0).

E nos últimos jogos, mais motivos para comemorar. "Já é o segundo jogo seguido sem sofrer gols", disse o goleiro Júlio César, que substituiu Diego Cavalieri, que sofreu entorse no tornozelo. "Isso anima a todos ali na defesa. Vamos caminhando, trabalhando, superando as dificuldades", completou.

A sequência em jogos oficiais é, de fato, animadora. O Fluminense não sabia o que era emplacar três vitórias seguidas desde abril de 2016.

O clube das Laranjeiras é o único com o aproveitamento perfeito em 2017. O Botafogo acumula dois tropeços no Estadual, enquanto o Vasco sofreu no Torneio da Flórida e com o próprio Fluminense na estreia do Carioca. Já o Flamengo perdeu para o Vila Nova e empatou com o Serra Macaense ambos amistosos preparatórios para a temporada.

Agora elogiado e diante de uma inevitável empolgação inicial da torcida, o Fluminense volta a campo no próximo domingo (5). O time defende sua invencibilidade diante da Portuguesa (RJ), em Xerém, pela terceira rodada da Taça Guanabara.